Wildberries все-таки станет "Ягодками"?

18 авг. 16:54

Маркетплейс Wildberries направил заявку на регистрацию бренда "Ягодки", ранее использованного в рамках рекламной акции, об этом рассказали в пресс-службе компании в ответ на соответствующий запрос.

"Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", - цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, 15 августа название сайта маркетплейса сменилось на русскоязычное "Ягодки". В Wildberries не подтвердили и не опровергли информацию о возможной смене названия, уточнив, что новое наименование сайта - маркетинговая акция. Уже на следующий день сайт снова стал называться Wildberries.