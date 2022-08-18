МИД России ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

18 авг. 16:31

Россия ожидает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все же состоится, несмотря на то, что противников у этой миссии предостаточно, сообщил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

"Ожидаем, что запланированная еще в июне международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все-таки состоится, находимся в постоянном контакте по этому вопросу с руководством агентства. Как известно, гендиректор МАГАТЭ собирается посетить эту станцию лично", - сказал он в ходе брифинга.

"Как и прежде, когда практически согласованный визит на Запорожскую АЭС был сорван из-за вмешательства секретариата ООН и препятствий украинской стороны, противников у этой миссии сегодня предостаточно", - отметил он, напомнив о недавних выступлениях официального представителя генсека ООН.