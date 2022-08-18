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МИД России ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

МИД России ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия ожидает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все же состоится, несмотря на то, что противников у этой миссии предостаточно, сообщил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

"Ожидаем, что запланированная еще в июне международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все-таки состоится, находимся в постоянном контакте по этому вопросу с руководством агентства. Как известно, гендиректор МАГАТЭ собирается посетить эту станцию лично", - сказал он в ходе брифинга.

"Как и прежде, когда практически согласованный визит на Запорожскую АЭС был сорван из-за вмешательства секретариата ООН и препятствий украинской стороны, противников у этой миссии сегодня предостаточно", - отметил он, напомнив о недавних выступлениях официального представителя генсека ООН.

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