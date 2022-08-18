Североосетинское предприятие готово полностью импортозаместить семенной материал картофеля

18 авг. 16:14

Предприятие "Фат-агро" (часть группы компаний "Бавария") в Северной Осетии может полностью импортозаместить зарубежный семенной материал картофеля, рассказал его директор Заурбек Марзоев.

"Кроме того, в компании разработана программа семеноводства, согласно которой предполагается производство 45 тыс высококачественного семенного материала совместно с другими предприятиями регионов", - приводит его слова ТАСС.

В планах предприятия также открыть в конце года в селении Гизель новый селекционно-семеноводческий комплекс, который объединит новую лабораторию, хранилище и тепличный комплекс.