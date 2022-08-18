Машину советника главы МЧС Армении обокрали в день взрыва в ТЦ

18 авг. 16:03

Неизвестные злоумышленники совершили кражу из машины советника главы МЧС Армении Армена Саркисяна у торгового центра "Сурмалу" в Ереване, в день страшного взрыва, 14 августа. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

"Советник министра находился на месте трагедии. Позже вернувшись к машине, Саркисян увидел, что стекло разбито, бумажника нет", - приводит его слова Sputnik Армения.

Точную сумму похищенных средств пресс-секретарь не назвал.

Советник министра обратился к правоохранителям, преступников ищут, однако на месте совершения преступления нет камер, что затрудняет поиски преступника.