Министр торговли Ирана прибудет в Россию

18 авг. 15:54

Москва и Тегеран прорабатывают визит главы Минторговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резы Фатеми Амина в Россию, сообщает пресс-служба иранского посольства в РФ.

В диппредставительстве также рассказали о переговорах посла Ирана в Москве Казема Джалали с замминистра промышленности и торговли РФ Альбертом Каримовым.

"Стороны встретились, чтобы согласовать, как лучше организовать иранский павильон на московской выставке автомобилей и запасных частей "Автомеханика", а также обсудить организацию визита министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резы Фатеми Амина и сопровождающей его делегации", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что представители России и Ирана высказались за неограниченное развитие двустороннего сотрудничества.