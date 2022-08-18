Юных узбекистанцев защитят от фаст-фуда и газировки

18 авг. 15:32

Правительство Узбекистана намерено запретить продажу газировки и энергетиков, а также фаст-фуда в республиканских школах.

Соответствующее предложение внесено в проект постановления "Об утверждении Национальной стратегии действий по укреплению здоровья подростков в Узбекистане на 2022-2026 годы и программы мероприятий по ее реализации", который опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, кабмин предложил запретить продажу данных продуктов в радиусе 500 м вокруг учебного заведения, что позволит предупредить проблемы со здоровьем у подростков, связанные с неправильным питанием.