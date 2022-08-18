Спасатели эвакуировали альпиниста с горной болезнью с седловины Эльбруса (ВИДЕО)

18 авг. 15:27

В Кабардино-Балкарии спасатели доставили к медикам альпиниста из Уфы, которому помощь из-за горной болезни потребовалась на высоте 5,3 тыс м, рассказали в ГУ МЧС РФ по республике.

"Спасатели спустили альпиниста 1977 года рождения на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у альпиниста отмечались признаки горной болезни", - пояснили в ведомстве.

Сегодня утром стало известно, что зарегистрированная группа из Уфы запросила помощь спасателей около 7:50 мск, туристы находились на седловине Эльбруса, на высоте 5,3 тыс м над уровнем моря.

В работах участвовали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 8 человек и 1 единицы техники.