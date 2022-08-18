Туристы стали одной из причин роста инфляции в Дагестане

18 авг. 15:10

Годовая инфляция в Дагестане в июле возросла на 0,12 процентных пункта и составила 17,31%, сообщает пресс-служба республиканского отделения Центробанка России.

Уровень инфляции в Дагестане выше показателя по СКФО (15,83%), а также в целом по России (15,1%).

На ускорение инфляции в регионе, как отметили в банке, в основном, повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию, связанная с низкой базой 2021 года и высоким спросом на местные овощи среди туристов. Последнее привело к замедлению удешевления картофеля, моркови, свеклы, ускорению роста стоимости лука, подорожанию помидоров и огурцов.

Помимо этого, сказалось и увеличение логистических расходов поставщиков некоторых продуктов, что ускорило годовой рост цен на чай, кофе, какао.