СНБ Армении предложила создать три пункта пропуска на границе с Азербайджаном

18 авг. 14:54

Служба нацбезопасности Армении направила в правительство проект решения об открытии трех новых контрольно-пропускных пунктов на границе Азербайджаном. Документ опубликован на сайте правовой документации кабмина.

В нем говорится об открытии трех пунктов пропуска: "Сотк" - "Кельбаджар", "Ерасх" - "Садарак", "Караундж" - "Эйвазли". Все они предназначены для автомобильного сообщения.

КПП заработают на следующий день после завершения строительных работ и оснащения.

"После открытия КПП при обеспечении мер безопасности будет осуществляться пересечение через госграницу людей, товаров и транспортных средств", - сказано в проекте решения.

Планируется, что решение будет принято на следующем заседании правительства, которое состоится 25 августа.