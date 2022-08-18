Глава ДУМ России посетит Нур-Султан

18 авг. 14:43

Руководитель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин примет участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает "Хабар 24".

Съезд представителей духовенства пройдет в сентябре в Нур-Султане, где будет обсуждаться роль духовных лидеров в социальном развитии человечества в постпандемийный период. Ожидается, что столица Казахстана соберет около 130-ти делегаций из более 60 стран.

Муфтий отметил, что после тяжелых испытаний во время коронавирусной пандемии роль духовенства заметно возросла. Он выразил надежду, что предстоящая встреча позволит эффективно использовать миротворческий потенциал традиционных религий.

"На Съезде лидеров мировых и традиционных религий будут соответствующие рекомендации и призывы к политикам, где идут конфликты, где идут кровопролития и войны, стараться остановить кровопролитие, гибель человеческой жизни и разрушения домов, городов и стран. И поэтому здесь роль духовенства миротворческая", - добавил Гайнутдин.