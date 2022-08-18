Эрдогану нужен мир на Украине, ООН хочет держать руку на пульсе

В отличие от европейских и натовских лидеров, как Борис Джонсон, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приехал сегодня для встречи с Владимиром Зеленским не в Киев, а во Львов. Выбор не случаен, ведь Львов находится дальше от зоны боевых действий. Эрдоган едва ли боится угодить под российский снаряд, однако, в отличие от коллег по НАТО, стремящихся "задушить" Россию санкциями, он не хочет создавать неудобства российской спецоперации и давать повод западным СМИ писать статьи в духе "Путин поставил под угрозу жизнь Эрдогана".

Турецкий подход к украинским событиям принципиально отличается от натовского. Анкара хочет, чтобы боевые действия не мешали реализации важнейших экономических и гуманитарных вопросов, а в идеале стремится к достижению перемирия на Украине.

Официально, визит Эрдогана, как и генсека ООН Антонио Гутерриша, нацелен на успешное выполнение стамбульских соглашений по зерну. 22 июля представители России, Украины, ООН и Турции договорились обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна из Одессы и других украинских портов. Соглашение работает. С 1 августа порты Украины покинули как минимум 25 судов с продовольствием.

Для ООН в моменты войн и кризисов важно показать свое активное участие в миротворчестве. Боевые действия на Украине Гутерриш остановить не может. Зато при участии его организации удалось заключить жизненно важную для Африки, Ближнего Востока, да и самой Украины сделку по зерну. Если говорить начистоту, то роль ООН в сделке формальная. Соглашение стало возможным благодаря доброй воле России и дипломатическим усилиям Турции, склонившей Украину к договору и обещавшей Москве, что на заходящих в украинские порты кораблях не будет натовского оружия для Киева. Но если подпись ООН стоит, то его генсеку требуется "держать руку на пульсе" событий.

У Эрдогана задача более масштабная. Зерновая сделка и так уже соблюдается. Вряд ли турецкий президент поехал во Львов, чтобы убедиться в этом, ведь ему достаточно выглянуть из окна своего дворца Долмабахче и понаблюдать за проплывающими через Босфор под флагами Панамы или Барбадоса сухогрузами. Турецкий президент хочет большего – расширить сделку на военные действия.

В конце марта в Стамбуле по инициативе Эрдогана уже прошла одна встреча украинской и российской делегаций, хотя и не привела позже к договоренностям. Тем не менее, Анкара не сдается. Она несколько раз пыталась возобновить процесс и даже свести лицом к лицу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турецкие СМИ пишут, что во время поездки во Львов Эрдоган будет затрагивать именно вопрос российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Канал NTV пишет, что турецкий президент попросит Зеленского прекратить огонь и обсудить вопрос обмена пленными между Россией и Украиной.

Турецкий телеканал A Haber пишет, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным. "Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом: "Нет конкретного вопроса для решения лидеров". Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию", – сказал корреспондент телеканала.

Российская сторона отдает должное посредническим усилиям Анкары, но пока не рассчитывает на личную встречу Путина и Зеленского. "Она (встреча – прим. ред.) возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока еще в настоящий момент нет. Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", - говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говорить о мире на Украине преждевременно, если Киев не смягчит свою позицию, не перестанет ставить цель атаковать Крым и вернуть себе ЛДНР. Если Эрдоган сумеет убедить Зеленского отказаться вести артобстрелы и вообще бои, Москва может воспринять это как жест доброй воли. Тогда не исключено, что в Стамбуле встретятся делегации Украины и России, пускай и не на высшем уровне. Удастся ли Эрдогану выполнить возложенную на него турецкими журналистами миссию, узнаем в ближайшие часы.