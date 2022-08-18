Мэр Краснодара Алексеенко подал в отставку

18 авг. 14:30

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу Краснодара заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Об этом сообщается в распоряжении председателя городской Думы Веры Галушко о созыве внеочередного заседания.

"В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередной заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00", - указано в сообщении.