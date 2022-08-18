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Делегация ВС Ирана посетила Агдамский район

Делегация ВС Ирана посетила Агдамский район
Делегация ВС Ирана посетила Агдамский район

Делегация Вооруженных сил Ирана посетила Агдамский район, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

Во время визита, в котором участвовали и сотрудники посольства ИРИ в АР, прошло ознакомление с последствиями вандализма, совершенного армянскими вооруженными формированиями за период оккупации азербайджанских территорий.

Гостям предоставили подробную информацию о разрушенных населенных пунктах и исторических памятниках Азербайджана, а также о восстановительных работах, проводимых азербайджанским государством на деоккупированных землях.

Визит иранской военной делегации на освобожденные территории АР продолжается.

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