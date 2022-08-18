Делегация ВС Ирана посетила Агдамский район

18 авг. 14:12

Делегация Вооруженных сил Ирана посетила Агдамский район, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

Во время визита, в котором участвовали и сотрудники посольства ИРИ в АР, прошло ознакомление с последствиями вандализма, совершенного армянскими вооруженными формированиями за период оккупации азербайджанских территорий.

Гостям предоставили подробную информацию о разрушенных населенных пунктах и исторических памятниках Азербайджана, а также о восстановительных работах, проводимых азербайджанским государством на деоккупированных землях.

Визит иранской военной делегации на освобожденные территории АР продолжается.