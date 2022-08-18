На базе отдыха в Ингушетии утонул ребенок

18 авг. 14:05

Мальчик утонул в водоеме на базе отдыха в Ингушетии, сообщает пресс-служба РУ СКР по республике.

Трагедия произошла в селении Нестеровское Сунженского района. Отец вместе с ребенком и родственниками приехали на территорию базы. Оставшийся без присмотра мальчик оказался в воде и утонул. Как уточнили в ведомстве, прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители опросили отца и родственников погибшего, а также хозяина базы отдыха.