Экс-чемпион UFC сказал, в чем Махачев превосходит Хабиба

18 авг. 14:02

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о том, в чем российский боец Ислам Махачев превосходит экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Ислам Махачев отличный борец. Кроме того, он фантастический ударник и более техничен, чем Хабиб. Оливейра постарается заставить его оставаться на ногах долгое время и Исламу нужно будет показать, насколько он хорош в этом", - сказал он в интервью YouTube-каналу Talking Brawls.

22 октября в рамках UFC 280 Махачеву предстоит титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.