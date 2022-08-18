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Страны ЕС не прекратят выдавать визы россиянам

Страны ЕС не прекратят выдавать визы россиянам

Страны Евросоюза, уже установившие ограничения на выдачу виз россиянам, не планируют полностью прекращать ее, рассказа представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям", - цитирует ее ТАСС.

Кроме того, представитель ЕС подтвердила опубликованную ранее информацию о том, что визовые ограничения против РФ станут темой для обсуждения на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа, и что ЕК хотела бы согласовать скоординированные действия стран ЕС в этой области.

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