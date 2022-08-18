Страны ЕС не прекратят выдавать визы россиянам

18 авг. 13:49

Страны Евросоюза, уже установившие ограничения на выдачу виз россиянам, не планируют полностью прекращать ее, рассказа представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям", - цитирует ее ТАСС.

Кроме того, представитель ЕС подтвердила опубликованную ранее информацию о том, что визовые ограничения против РФ станут темой для обсуждения на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа, и что ЕК хотела бы согласовать скоординированные действия стран ЕС в этой области.