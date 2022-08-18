В Дагестане потушили пожар в Эльтавском лесу

18 авг. 13:39

Спасатели потушили пожар в особо охраняемом Эльтавском лесу на территории Махачкалы, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по РД.

Сообщается, что площадь возгорания составила 3 гектара. "В Эльтавском лесу пожар ликвидирован в 03:00, площадь, пройденная огнем, - 3 гектара. Тушению пожара мешал ветер, который способствовал быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к работам по тушению пожара привлекли пять единиц пожарно-спасательной техники. Кроме того, в тушении пожара участвовали служба пожаротушения и водовоз от администрации города.