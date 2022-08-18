Победители шахматного турнира в Грозном получили награды от Карякина

18 авг. 13:19

В Чечне завершился республиканский турнир по шахматам, посвященный 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова, победителей наградили глава региона Рамзан Кадыров и российский гроссмейстер Сергей Карякин.

"Эта встреча даст хороший импульс развитию шахмат в Чеченской Республике", - выразил уверенность Карякин.

Турнир проходил в трех категориях. Среди юношей первое место занял Асхаб Шуаипов, среди девочек победу одержала Раббия Шаипова, а среди ветеранов лучшим стал Руслан Караев.

В ходе награждения Кадыров сообщил о решении назначить президентом региональной федерации шахмат министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.