Леса Подмосковья закрыли для граждан

18 авг. 13:06

Власти Подмосковья вводят ограничение на посещение лесов, в том числе на автомобилях, в целях обеспечения пожарной безопасности, такое сообщение распространяет пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

"С 19 по 28 августа пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - приводятся в нем слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

Чиновник пояснил, что такая необходимость вызвана осложнением пожарной обстановки в лесах.

Филимонов уточнил, что с начала недели лесные пожарные потушили 14 возгораний, семь из которых начались 16 августа.

В лесничествах ведется усиленное патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками МВД по области. Лесные дороги в местах массового отдыха граждан перекрыты шлагбаумами.