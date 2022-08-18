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Санитарные меры усилили в медучреждениях Карачаево-Черкесии из-за ковида

Санитарные меры усилили в медучреждениях Карачаево-Черкесии из-за ковида

Антикоронавирусные меры ужесточены в медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии на фоне роста новых случаев коронавируса, заявил глава республики Рашид Темрезов по итогам совещания по профилактике распространения ковида.

"В лечебных учреждениях республики усилен контроль за соблюдением масочного режима и ограничено посещение пациентов", - отметил он в сообщении в своем телеграм-канале.

Темрезов пояснил, что в последнее время в регионе происходит небольшой, но ежедневный рост новых случаев Covid-19, но в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

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