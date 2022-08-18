Нефтяники на западе Казахстана снова бастуют

18 авг. 12:31

Работники ТОО "Каракудукмунай" вышли на забастовку и обратились с требованием повысить зарплату на 100 тыс тенге, сообщает портал "Актау-Лада".

Бастующие уведомили руководство за неделю и получили разрешение уполномоченных органов. Сотрудники компании бастуют прямо на месторождении, перед зданием общежития в вахтовом поселке.

"Мы просим руководство компании поднять нам зарплату на 100 тыс тенге. В марте мы уже выходили на забастовку, тогда нам руководство обещало выполнить наше требование, но так и не исполнило. Сегодня мы, как положено, официально зарегистрировали нашу забастовку и готовы идти до конца, будем ждать решения от руководства", - заявляют представители предприятия.

Сотрудники также подчеркнули, забастовка никак не повлияла на производство, заверив, что работы ведутся в штатном режиме.

"Вчера к нам уже приезжали представители из прокуратуры, инспекции труда и аким района. Обещали помочь в разрешении данной ситуации, но результатов пока нет, руководство не идет на контакт", - отметили вахтовики.