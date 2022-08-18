Сотрудничество России и Турции начало беспокоить Евросоюз

Некоторые страны Евросоюза выразили обеспокоенность ростом взаимного товарооборота России и Турции. В это связи с этим у Анкары была запрошена дополнительная информация относительно ее отношений с Москвой, пишет Financial Times (FT).

"Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение", - приводит FT слова одного из неназванных официальных лиц ЕС.

По словам главы Российско-турецкого делового совета Наки Карааслана, по итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Россией может достигнуть $60 млрд. "К настоящему времени, [по итогам шести месяцев], товарооборот между двумя странами превысил $30 млрд и движется к отметке в $50 млрд. К концу года он может вырасти до $60 млрд, если Центробанкам двух стран удастся предотвратить потери, вызванные курсовой разницей", - цитирует бизнесмена газета Dünya.

Далее он подчеркнул, что инвесторы и экспортеры должны перейти к взаимным расчетам в национальных валютах. Также Карааслан отметил, что для развития двусторонней торговли следует строить не текущие, а долгосрочные планы, ориентированные на 5-10 лет. "Это тем более очевидно, учитывая, что санкции Запада в отношении России, скорее всего, будут продлены", - обратил внимание глава деловой ассоциации.

О том, почему отношения России и Турции начали беспокоить Евросоюз именно сейчас, а не в марте, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении не прекращать диалог с Москвой и не вводить санкции против России, а также о перспективах сотрудничества Турции и РФ "Вестник Кавказа" поговорил с научным сотрудником Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директором Центра изучения современной Турции Амуром Гаджиевым.

По словам востоковеда, причины, почему выражение обеспокоенности ЕС сохранением диалога Москвы и Анкары заявлено именно сейчас, вполне понятны. "Во-первых, это связано с тем, что бюрократия Евросоюза действует в замедленном режиме, и то, что было зафиксировано в марте, получило свое официальное подтверждение только сейчас. Во-вторых, определенную озабоченность вызывают тегеранские и сочинские договоренности, в частности тот факт, что Россия и Турция фактически объявили о постепенном отказе от взаимной торговли в долларах и евро", - сказал он.

Далее эксперт отметил, что в Европе видят угрозу снижения популярности собственной валюты и опасаются того, что Турция начнет меньше использовать евро в своей торговле. "Отказ от евро может стать прецедентом для дальнейшего роста числа стран, с которыми Турция будет взаимодействовать в торговле и экономике в национальных валютах, что еще больше скажется на популярности валюты ЕС. Так Брюссель теряет один из рычагов воздействия на Турцию, что тоже, возможно, в некоторой степени беспокоит лидеров европейских стран. Таким образом, Турция все больше отдаляется от Европы, получает все большую независимость как политическую, так и экономическую", - пояснил Амур Гаджиев.

В этой связи эксперт подчеркнул, что Турция для ЕС очень важный экономический партнер. "В частности, Турция входит в первую десятку важнейших стран в торговом и экономическом отношении для Германии и Франции. Турция – существенный рынок сбыта различных европейских товаров. Немаловажный фактор – это транзитная составляющая турецкой географии, так как Турция для Европы своего рода одно из окон на Ближний Восток и дальше в Южную Азию", - сообщил он.

"Кроме того, ЕС решает важнейшие задачи, связанные с безопасностью за счет Турции. В первую очередь, это касается ситуации с беженцами. До сих пор действует миграционная сделка, благодаря которой в разы снижен поток мигрантов в страны ЕС через Турцию. Кроме того, Турция – важнейший элемент обороны коллективного Запада, так как выполняет функцию своеобразного форпоста или южного фланга на юго-восточных рубежах Евросоюза", - акцентировал внимание востоковед.

Далее, говоря о перспективах российско-турецких отношений в сфере экономики, собеседник агентства выразил уверенность в том, что уже существующая в этой области положительная динамика сохранится. "Динамика положительная, а это дает весомые основания полагать, что сотрудничество продолжится, и объявленная цифра в $100 млрд будет достигнута (согласно утвержденной в Сочи "дорожной карте" Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до $100 млрд - прим. ред.). Кроме того, открываются новые сферы взаимодействия, связанные с атомной энергетикой", - обратил внимание он.

Немаловажную роль в сфере интенсификации экономических отношений России и Турции играет также географический фактор. "России удобно поставлять товары на мировые рынки, в том числе продовольствие, через Турцию. Таким образом, в дальнейшем объемы двусторонней торговли, поставок не только товаров, но и услуг будут возрастать. Поэтому здесь все говорит в пользу расширения торгово-экономических связей между Россией и Турцией", - заключил Амур Гаджиев.