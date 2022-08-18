Президент Казахстана посетит Баку 24 августа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа совершит официальный визит в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Акорда.
Встречи глав государств пройдут в узком и расширенном составах.
Президенты обсудят вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства, обратив особое внимание на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества
По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.