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Президент Казахстана посетит Баку 24 августа

Президент Казахстана посетит Баку 24 августа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа совершит официальный визит в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Акорда.

Встречи глав государств пройдут в узком и расширенном составах.

Президенты обсудят вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства, обратив особое внимание на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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