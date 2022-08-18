Путин и Токаев встретятся в Сочи

18 авг. 12:09

Президент России Владимир Путин завтра проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи, об этом сообщает Кремль.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - говорится в анонсе.

Помимо этого, главы государств коснутся проблематики двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Нур-Султан председательствует в 2022 году.