В трех городах России задержали восемь экстремистов

18 авг. 12:05

Восемь членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад" задержаны в Москве и Сибири, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что члены ячейки помогали террористам в Сирии, а также призывали к терактам в России. Отмечается, что при задержании были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты.