В России выявили 35 809 новых случаев коронавируса

18 авг. 11:39

За минувшие сутки в России выявили 35 809 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 9 080, в Санкт-Петербурге - 3 845, в Подмосковье - 3 053. В Краснодарском крае - 1 121, в Ставропольском крае - 391, в Крыму - 361, в Дагестане - 141, в Кабардино-Балкарии - 74, в Адыгее - 31, в Карачаево-Черкесии - 29, в Чечне - 44, в Ингушетии - 18, в Северной Осетии - 40.

Общее число инфицированных в России достигло 19 000 055.

Госпитализированы за сутки 3 273 человека. Выздоровели 21 491 пациент, за все время - 18 216 241.

Умерли за сутки 62 человека, с начала пандемии - 383 362.