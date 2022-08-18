Врач рассказала как защититься от смога

18 авг. 11:27

Москву и Подмосковье накрыло облако смога, который образовался в результате пожаров в Рязанской области. О том, как спастись от последствий вдыхания дыма, «Газете.Ru рассказала

Иммунолог-аллерголог Мария Польнер сообщила о том, что смог сгустившийся в Москве и Подмосковье может стать значительной проблемой для пожилых людей и детей, а также людей с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно тяжело приходится пациентам с обострением поллиноза, аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, так как смог может дополнительно раздражать слизистую носа и эпителия бронхов.

По словам собеседника "Газеты.ru", главные меры защиты от смога – ограничительные. В первую очередь, стараться меньше появляться на улице, не открывать окна и приобрести очиститель воздуха.

"Также следует чаще принимать душ, промывать нос водно-солевыми растворами, отказаться от контактных линз в пользу очков, пить больше жидкости", - сказала она, отметив, что обычная маска мало защищает от смога и лучше использовать респираторы, которые необходимо менять каждые 2 часа.