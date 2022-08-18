Россияне выбрали летний отдых в Азербайджане

18 авг. 11:12

Сотрудники туриндустрии отметили повышенный спрос на летний отдых в Азербайджане, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

По данным аналитиков, интерес к поездкам в Азербайджан в этом году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что значительному увеличению спроса способствует переориентация части российских туристов на страны бывшего СССР, а также возобновление прямых перелетов из России.

Так, компания Coral Travel предлагает четырехдневный отпуск в Баку, который обойдется минимум в 15,4 тыс рублей без транспорта. Шестидневный гастротур по Азербайджану стоит от 49 тыс рублей на одного человека.

Туроператор "Русский Экспресс" продает экскурсионные путевки от 45 тыс рублей на двоих с перелетом. Отдых на море также предлагается за 45 тыс рублей за шесть дней. В сумму входят проживание и перелет.

Помимо этого, PAC Group предлагает туристической паре провести четыре дня в четырехзвездочном Supreme Hotel Baku за 112 тыс рублей. Стоимость лечебных туров в Нафталан с размещением в пятизвездочной гостинице Gashalti Health стартует от 92,3 тыс рублей на двоих.