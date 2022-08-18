Глава Минздрава Армении рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ

18 авг. 10:49

Из 62 пострадавших в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" в больницах остаются всего 4 человека, рассказала глава Минздрава Анаит Аванесян на заседании правительства Армении.

"В настоящее время в медцентрах находятся четверо граждан. Их состояние оценивается как удовлетворительное. И в ближайшие дни все они будут выписаны", - цитирует ее Sputnik Армения.

Министр уточнила, что самыми распространенными травмами были осколочные ранения, переломы и ожоги. Все раненые получили необходимую помощь, причем в рамках госзаказа и поэтому бесплатно.