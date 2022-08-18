В Актау совершено двойное убийство

18 авг. 10:48

Полиция Мангистауской области проводит досудебное расследование по факту двойного убийства. Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции Актау, сообщает пресс-служба департамента.

Информация о преступлении поступила от жильцов дома около утром 17 августа. Как заявил звонивший, в одной из квартир обнаружены тела мужчины и женщины.

"На место выехала следственно-оперативная группа, руководство департамента полиции и прокуратуры. По горячим следам установлен и задержан 28-летний подозреваемый, который доставлен в управление полиции Актау", - сказано в сообщении.

Там же отметили, что сейчас уже заведено уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК ("убийство двух и более лиц").

Стоит добавить, что задержанному грозит пожизненное заключение.