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Роспотребнадзор рассказал, что делать при смоге от пожаров

Роспотребнадзор рассказал, что делать при смоге от пожаров

Жителям территорий, страдающим от задымленности, вызванной природными пожарами, необходимо выполнять ряд рекомендаций, чтобы облегчит свое состояние. Такое сообщение опубликовано на сайте Роспотребнадзора в связи с задымленностью в Москве и Московской области, связанной с природными пожарами в Рязанской области.

В ведомстве советуют временно ограничить время пребывания детей на игровых площадках и прогулки в детсадах, ограничить физические нагрузки, в том числе спорт и работу на открытом воздухе.

На открытом воздухе органы дыхания можно защищать медицинскими масками.

Дома стоит регулярно проводить влажную уборку помещений.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют много пить - щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника и брусники, а также зеленый чай.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу", - призвали в службе.

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