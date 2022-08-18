Роспотребнадзор рассказал, что делать при смоге от пожаров

18 авг. 10:35

Жителям территорий, страдающим от задымленности, вызванной природными пожарами, необходимо выполнять ряд рекомендаций, чтобы облегчит свое состояние. Такое сообщение опубликовано на сайте Роспотребнадзора в связи с задымленностью в Москве и Московской области, связанной с природными пожарами в Рязанской области.

В ведомстве советуют временно ограничить время пребывания детей на игровых площадках и прогулки в детсадах, ограничить физические нагрузки, в том числе спорт и работу на открытом воздухе.

На открытом воздухе органы дыхания можно защищать медицинскими масками.

Дома стоит регулярно проводить влажную уборку помещений.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют много пить - щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника и брусники, а также зеленый чай.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу", - призвали в службе.