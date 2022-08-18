МЧС: в Москве нет пожаров, вызывающих запах гари

18 авг. 10:31

Пожаров на территории Москвы, вызывающих запах гари и смог, нет, информирует пресс-служба городского главка МЧС РФ.

"В связи с поступающими обращениями жителей Москвы о запахе гари Главное управление МЧС России по Москве сообщает, что возгораний на территории Москвы нет, причинами неприятного запаха является действующий природный пожар на территории Рязанской области", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Уточняется, что в Рязань на помощь в тушении пожаров направлены столичные пожарные. На территории самой Москвы проводится мониторинг пожароопасной обстановки. "Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Москве", - также отметили в МЧС РФ.