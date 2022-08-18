СМИ: Турция может попасть под санкции из-за сближения с Россией

18 авг. 10:25

=Вашингтон рекомендует западным компаниям покинуть Турцию, если страна заключит с Россией "формальное экономическое партнерство", сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Мы думаем, что Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром", - заявил чиновник.

Газета пишет, что "если Запад сможет доказать, что Турция уклоняется от санкций", то Вашингтон может даже "отключить Турцию от доллара" в рамках вторичных санкций. Сотрудник внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также призвал Анкару не помогать России в поиске решения для обхода санкций. Он подчеркнул, что Брюссель "тщательно следит за ситуацией".