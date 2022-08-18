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"Автомобили спортивного назначения" появятся в Грузии

&quot;Автомобили спортивного назначения&quot; появятся в Грузии

Власти Грузии ввели новое понятие "автомобиль спортивного назначения". Соответствующее постановление издало правительство страны.

Такой статус будет присваивать Федерация автомобильного спорта. В год его смогут получить 150 машин.

На автомобилях спортивного назначения нельзя будет ездить по улицам, зато их владельцы смогут принимать участие в мероприятиях Федерации и лицензированных профессиональных гонках, передает Sputnik Грузия.

В некоторых случаях владелец может лишиться такого статуса. Основаниями для этого могут стать нарушение ПДД три раза в год, неучастие в гонках Федерации хотя бы раз в год и отказ от техосмотра, который начнется с 15 ноября.

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