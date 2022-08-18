"Автомобили спортивного назначения" появятся в Грузии

18 авг. 10:20

Власти Грузии ввели новое понятие "автомобиль спортивного назначения". Соответствующее постановление издало правительство страны.

Такой статус будет присваивать Федерация автомобильного спорта. В год его смогут получить 150 машин.

На автомобилях спортивного назначения нельзя будет ездить по улицам, зато их владельцы смогут принимать участие в мероприятиях Федерации и лицензированных профессиональных гонках, передает Sputnik Грузия.

В некоторых случаях владелец может лишиться такого статуса. Основаниями для этого могут стать нарушение ПДД три раза в год, неучастие в гонках Федерации хотя бы раз в год и отказ от техосмотра, который начнется с 15 ноября.