Армянский президент выразил соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Ереване

18 авг. 9:57

Президент Армении Ваагн Хачатрян сегодня, на второй день траура в стране, выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

"Эта трагедия унесла множество жизней и стала большим горем для всех граждан нашей страны", - подчеркнул он.

Хачатрян пожелал скорейшего выздоровления всем раненым, выразил благодарность сотрудникам МЧС и мэрии Еревана, Армянского Красного креста, медикам и волонтерам за самоотверженный труд.

"В связи с этой ужасной трагедией еще раз призываю всех наших граждан, хозяйствующих субъектов и компетентные органы не терять бдительность, строго соблюдать правила безопасности, поскольку жизнь и здоровье каждого гражданина Армении бесценны", - указал президент.

Напомним, жертвами взрыва и пожара августа в торговом центре "Сурмалу" в воскресенье стали 16 человек, пострадали 62 человека, два остаются пропавшими без вести.