Эрдоган летит во Львов для переговоров о мире

18 авг. 10:01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел с однодневным рабочим визитом на Украину, где во Львове примет участие во встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее стороны заявляли, что на переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

Как уточняет TRT, самолет с турецким лидером вылетел из Анкары, полет займет около двух часов. Самолет Эрдогана прибудет в Польшу, откуда глава Турции наземным транспортом проследует во Львов.

По сообщениям телеканала A Haber, Эрдоган в ходе визита предложит Зеленскому организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. При этом канал CNN Turk со ссылкой на источники заявил, что Путин и Зеленский могут провести переговоры для определения "дорожной карты" по Украине.