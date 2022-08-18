Швеция и Финляндия не удовлетворили запросы Анкары по экстрадиции

18 авг. 9:49

Запросы Турции по экстрадиции до сих пор не выполнены Финляндией и Швецией, процесс их вступления в НАТО в случае невыполнения обязательств, сообщил глава Минюста Турции Бекир Боздаг.

"Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем "да" членству", - цитирует его издание Milliyet.

Он подчеркнул, что в противном случае процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен. "До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции. Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям", - добавил Боздаг.