В Армении продолжились поисковые работы на оптовом рынке "Сурмалу"

18 авг. 9:45

Расчеты МЧС Армении в четверг утром возобновили поисковые работы на ереванском оптовом рынке "Сурмалу", информирует пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

"Расчеты МЧС с раннего утра возобновили поисковые работы на месте взрыва, где, вероятно, находится последний пропавший без вести гражданин", - приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что взрыв и последовавший за ним пожар на рынке "Сурмалу" произошли днем 14 августа. Согласно предварительной информации, взрыв прогремел на складе пиротехники, что затруднило тушение огня, часть здания обрушилась. По последним данным, жертвами трагического инцидента стали 16 человек.