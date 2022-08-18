Камеры наблюдения будут следить за плюющими нурсултанцами

18 авг. 9:29

Установление камер видеонаблюдения поможет вычислить плюющих жителей Нур-Султана, сообщает пресс-служба администрации столицы Казахстана.

Ранее депутаты городского маслихата высказались за ужесточение наказания за плевки. По их мнению, введение новых мер поможет решить проблему.

"Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Плевки на улице и в общественных местах не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что свидетели подобных правонарушений могут обратиться в полицию - для подтверждения они должны приложить фото или видеозапись нарушения.