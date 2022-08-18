В Грузии стартует масштабное строительство и ремонт 800 школ

18 авг. 8:18

Осуществление масштабного проекта строительства и ремонта 800 школ, запущенного по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, начнется в Грузии осенью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ будет объявлен в ближайшее время.

"В связи с этим вопросом в администрации правительства прошла рабочая встреча, которой руководил Гарибашвили. Глава правительства рассмотрел детали проекта вместе с министром образования и науки Михаилом Чхенкели и директором Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры Леваном Сухиташвили", - пишет Sputnik Грузия.

Тендер на ремонт школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в Грузии будет завершен ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.