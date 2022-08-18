Погорельцев Дона поддержат рублем

18 авг. 7:35

Власти Ростовской области окажут материальную помощь жителям станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района, где огнем были повреждены жилые дома и хозпостройки, информирует пресс-служба правительства.

"Губернатор Василий Голубев побывал в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района, где от огня пострадали хозяйственные постройки и семь жилых домов. Глава региона пообщался с жителями и отдал распоряжение оперативно подготовить документы на все полагающиеся в этом случае выплаты гражданам, утратившим имущество", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Уточняется, что огонь угрожал школе и двум детским садам, но аварийные службы смогли остановить его продвижение.