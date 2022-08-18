Проект цифровой образовательной среды заработает в Ингушетии до конца года

18 авг. 5:34

В Ингушетии до конца текущего года будет начата реализация проекта "Цифровая образовательная среда", сообщила вице-премьер, министр образования и науки региона Эсет Бокова.

По ее словам, в результате на базе 135 образовательных организаций создадут "современную и безопасную электронную образовательную среду", передает ТАСС.

Помимо этого, добавила чиновница, к концу следующего года должен будет открыться Региональный модельный центр дополнительного образования детей. Он займется организационным, методическим и аналитическим сопровождением, а также мониторингом развития системы дополнительного образования в Ингушетии.