Тель-Авив высоко оценил восстановление дипотношений с Анкарой

17 авг. 23:46

Власти Израиля с удовлетворением восприняли достижение договоренности с Турцией о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме. Такое сообщение опубликовал в соцсети президент Израиля Ицхак Герцог.

"Я высоко ценю поднятие на самый высокий уровень дипломатических отношений с Турцией. Это важное событие, которое будет способствовать улучшению экономических отношений, развитию взаимного туризма, а также дружбы между израильским и турецким народами", - цитирует его "Анадолу".

Герцог отметил, что Израиль придает большое значение установлению добрососедских отношений и духа партнерства на Ближнем Востоке.

Президент выразил уверенность, что представители всех религий, в том числе мусульмане, иудеи и христиане, "могут и должны жить вместе и в мире".

Заявление, посвященное восстановлению дипотношений с Турцией, распространила и пресс-служба правительства Израиля: в нем этот шаг оценивается как важный вклад в региональную стабильность, имеющий также важное значение для экономики Израиля.

В Кабмине Израиля выразили уверенность в том, что развитие связей с Турцией будет содействовать укреплению позиций Израиля на международной арене.