Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в вечере памяти к 80-летию Муслима Магомаева

17 авг. 23:20

Сегодня в Бакинском концертном комплексе "Зеленый театр" прошел организованный Фондом Гейдара Алиева вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

В нем приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На вечере памяти были показаны фрагменты с высказываниями общенационального лидера Гейдара Алиева о Муслиме Магомаеве. Затем прозвучала песня Муслима Магомаева "Страна огней Азербайджан".

После этого народные артисты Азербайджана Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эмин Агаларов, Самир Джафаров, заслуженный артист Азер Рза, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народные артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, итальянский тенор, всемирно известный певец Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского театра оперы, лауреат первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, заслуженная артистка России Яна Меликаева и другие мастера исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Помимо этого, прозвучали произведения из репертуара Муслима Магомаева, были показаны видеоролики о выдающемся певце.

После концерта Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и вдова мастера, народная артистка СССР, знаменитая оперная певица Тамара Синявская вышли на сцену и встретились с исполнителями.

Президент Азербайджана выступил на вечере памяти. "Сегодня незабываемый день. Сегодня утром в одном из самых красивых мест нашего города - на бульваре - мы открыли памятник дорогому Муслиму. Должен также сказать, что до сих пор на бульваре никаких памятников не было. Первый памятник установлен в честь Муслима, и это естественно, потому что бульвар - сердце нашего города. Он был одним из самых любимых мест и для Муслима. Сегодня этот памятник еще раз свидетельствует о том, как азербайджанский народ любил Муслима и насколько он был достоин этой любви", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня наши мастера искусств преподнесли нам прекрасный подарок. Уверен, что каждый, кто послушал этот концерт, получил большое удовольствие. Перед нашими глазами вновь прошел незабываемый облик Муслима. Все, кто его хорошо знал, увидели, каким большим мастером и прекрасным человеком он был", - сказал Ильхам Алиев.

Он выразил благодарность всем участникам концерта. "Сегодня с утра мы отмечаем день Муслима. В самом красивом месте города, на Приморском бульваре, прямо на фоне любимого всеми нами Каспийского моря, который он воспевал в своей незабываемой песне "Синяя вечность", стоит великолепный памятник Муслиму, олицетворяет его красоту, его талант, его стать, его гордый облик, его достоинство. Я сегодня, когда мы памятник открывали, сказал, что песня "Прощай, Баку", которая сейчас прозвучала, была написана им уже незадолго до его кончины, я ее услышал впервые на церемонии прощания с Муслимом в Баку, в здании Филармонии, и очень сильно она подействовала, потому что он прощался с городом, прощался с друзьями, прощался со своей жизнью. И как тяжело ему было написать эту песню и какие чувства он испытывал, об этом можно только догадываться. И конечно же, говоря об этом, я сказал, что вот этот памятник, который здесь стоит, говорит о том, что Баку с Муслимом никогда не прощался и никогда не простится. И он с нами", - подчеркнул президент.

"Я хочу поблагодарить наших исполнителей. Сегодня прекрасные азербайджанские голоса, я уверен, покорили всех нас. Это наша гордость. Это говорит о том, что дело Муслима живет, и из поколения в поколение представители нашего народа достигают вершин в творчестве. И мы как Муслимом всю жизнь гордились и гордимся, так гордимся и сегодняшними нашими прекрасными исполнителями", - заявил Ильхам Алиев.

"Конечно, хотел бы особо поблагодарить наших дорогих, любимых гостей, которые прибыли из дружественных стран. Поблагодарить за то, что вы в этот день с нами, поблагодарить за вашу любовь, за ваши воспоминания о Муслиме, за ваше отношение. Сегодня незабываемый день. Мы, еще раз вспоминая нашего дорогого друга, брата, великого сына азербайджанского народа, говорим, что Муслим всегда с нами. И сегодня Нани ханым об этом спела. Уважаемый Вахтанг спел прекрасную песню, посвященную нашей стране, и изумительное попурри. И все наши исполнители, кто сегодня выступал, были вдохновлены образом Муслима. Дай Бог всем здоровья, всем странам, всем народам благополучия. Да здравствует Азербайджан!" - заключил глава государства.