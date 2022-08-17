Кутаиси примет гастрономическую ярмарку "Зар-зеими"

Осень в Кутаиси начнется с гастрономической ярмарки "Зар-зеими".
Фестиваль с участием популярных грузинских исполнителей и музыкальных коллективов пройдет в городе 3 и 4 сентября.
"Любители праздников со всей страны, приготовьтесь, королевский город готовится принять у себя большое веселье", - сообщают организаторы.
Гастрофестиваль порадует гурманов разнообразными блюдами с настоящим грузинским вкусом, мороженым ручной работы, местным крафтовым пивом и имеретинским вином.
Музыкальная часть будет включать выступления Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом.