Еще один иностранец ушел из "Ростова"

18 авг. 3:36

Норвежский футболист "Ростова" Матиас Норманн арендован выступающим в итальянской Серии А "Лечче", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Норманн стал игроком "Ростова" зимой 2019 года, перейдя из английского клуба "Брайтон энд Хоув Альбион ". В прошедшем сезоне он на правах аренды выступал за английский "Норвич". В 23 играх чемпионата Англии полузащитник забил один гол и отдал два голевых паса.

Ранее Норманн заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. В "Норвич Сити" сообщили, что не будут выкупать права на норвежца.