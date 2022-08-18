Москвичи распробовали загородный отдых

18 авг. 1:34

Жители Москвы все чаще интересуются отдыхом в близлежащих регионах, сообщает АТОР.

Востребован загородный отдых в Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях.

Москвичи, по данным компании FUN&SUN, предпочитают качественные отели в трех-четырех часах езды от города. Туроператор "Дельфин" отмечает интерес к нестандартным объектам размещения - дизайнерским бутик- и эко-отелям, глэмпингам на природе.

Отдых в отелях соседних с Москвой областей обходится на 20-30% дешевле. Но москвичи выбирают загородный отдых в средней полосе не только из-за цены. "Играет роль и желание туристов уехать в уединенные, камерные места подальше от столицы и поближе к относительно нетронутой природе, рекам, озерам или же достопримечательностям и арт-объектам", - считают в АТОР.