Турецкая авиакомпания MGA готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику

18 авг. 0:33

Новая турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA) анонсировала маршруты, которые могут быть осенью и зимой интересны российским туристам, сообщает АТОР.

Чартерные перевозки станут приоритетом MGA, уверен гендиректор Илькер Гёчан. Наличие Boeing 777-300ER позволяет компании поставить рейсы в Доминикану, Мексику и Таиланд.

Россияне смогут попасть на курорты этих стран через Анталью, сделав там остановку на несколько часов или дней. В начале октября — купив турпакет в Доминикану, а с 15 октября — в Мексику. Вылеты будут осуществляться из Москвы, Екатеринбурга и Казани.