Фестиваль "Спорт без границ для всех" прошел в Махачкале

17 авг. 22:54

В Махачкале состоялся спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Спорт без границ для всех".

Мероприятие проходило в Дагестанском центре волейбола при стадионе имени Елены Исинбаевой, сообщает РИА Дагестан.

В программу фестиваля вошли мастер-класс по футболу, а также турнир по флорболу (хоккею) на электроколясках.

Участие в фестивале приняли члены санкт-петербургской региональной общественной организации "Паралимпик", которая занимается развитием футбола, флорбола на электроколясках.