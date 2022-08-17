РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Фестиваль "Спорт без границ для всех" прошел в Махачкале

Фестиваль &quot;Спорт без границ для всех&quot; прошел в Махачкале

В Махачкале состоялся спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Спорт без границ для всех".

Мероприятие проходило в Дагестанском центре волейбола при стадионе имени Елены Исинбаевой, сообщает РИА Дагестан.

В программу фестиваля вошли мастер-класс по футболу, а также турнир по флорболу (хоккею) на электроколясках.

Участие в фестивале приняли члены санкт-петербургской региональной общественной организации "Паралимпик", которая занимается развитием футбола, флорбола на электроколясках.

1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version