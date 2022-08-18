Без российского газа: Германии снова понадобились АЭС

Германия, готовясь к дефициту газа грядущей зимой, отложила закрытие трех функционирующих АЭС, запланированное на 31 декабря, пишет EuObserver. Источники из правительства на условиях анонимности подтвердили Wall Street Journal, что власти выполнили все условия для продолжения эксплуатации трех функционирующих на территории страны ядерных реакторов, поскольку Германия столкнется с дефицитом газа из-за сокращений поставок из России в связи с украинским кризисом. Для немецкой энергетики это поворотный момент.

В ответ на статью в Wall Street Journal официальный представитель министерства экономики заявил, что ”публикации не хватает фактической базы”. Министр экономики Роберт Хабек из Партии Зеленых, входящей в правительственную коалицию, в начале года распорядился провести исследование, согласно результатам которого, ядерные реакторы не решат проблему потенциального энергетического кризиса.

Последние функционирующие АЭС в Германии - Изар-2 в Баварии, Неккарвестхайм-2 в Баден-Бадене и Эмсланд в Нижней Саксонии - обеспечивают всего 6% потребностей страны в энергии. Однако их замена газом или углем усугубит энергетические проблемы Германии.

Кроме того, на Германию оказывают давление ее европейские союзники, в том числе и Европейская комиссия, призывающая Берлин продлить эксплуатацию последних АЭС в рамках усилий блока по преодолению неизбежного энергетического кризиса.

После того как в июле Россия снизила газовый экспорт в Германию на 80%, настроения в Берлине изменились, а политики все чаще высказывают готовность пересмотреть свое отношение к отказу от атомной энергетики, поскольку прекращение поставок газа больше не кажется нереалистичным.

До того, как будет принято официальное решение, возможно, пройдут недели. Даже если правительство одобрит продление срока эксплуатации АЭС, может понадобиться голосование в Бундестаге.

В начале августа социал-демократ канцлер Олаф Шольц впервые заявил о том, что Германии имеет смысл не выводить из эксплуатации оставшиеся АЭС.

Либеральная Свободная демократическая партия, также входящая в коалицию, поддерживает продление срока работы атомных электростанций, как и оппозиционные консерваторы. Однако Зеленые, отвечающие за экономическую и климатическую повестку коалиции, настроены менее решительно.

Недавно немецкое правительство инициировало повторный запуск нескольких угольных электростанций, что Хабек назвал ”болезненным, но необходимым” шагом. Изменить политику в отношении ядерной энергетики будет еще сложнее, поскольку многие члены партии Зеленых давно поддерживают постепенный отказ Германии от АЭС, объявленный после трагедии на Фукусиме в 2011 году.

Мнение народа

Хотя отказ от ядерной энергетики поддерживался жителями Германии на протяжении многих лет, согласно недавнему опросу, проведенному еженедельным изданием Der Spiegel, 78% респондентов выступают за продление работа АЭС до лета 2023 года, и только 22% уверены в необходимости их закрытия. Единственная партия, у которой нет явного большинства, поддерживающего продление срока службы АЭС еще на пять лет, это Зеленые, и им придется принимать решение.